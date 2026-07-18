a lezione da fine agosto scadono le iscrizioni

Notizia in breve

Le iscrizioni al progetto ‘La scuola che riparte’ scadono domani a mezzanotte. La sperimentazione, promossa dalla Regione e gestita dal Circondario, offre un servizio educativo gratuito nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico. La iniziativa è rivolta alle famiglie che desiderano un supporto per i propri figli durante il periodo di transizione tra vacanze e scuola. Le iscrizioni sono aperte da fine agosto.