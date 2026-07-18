A lezione da fine agosto scadono le iscrizioni
Le iscrizioni al progetto ‘La scuola che riparte’ scadono domani a mezzanotte. La sperimentazione, promossa dalla Regione e gestita dal Circondario, offre un servizio educativo gratuito nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico. La iniziativa è rivolta alle famiglie che desiderano un supporto per i propri figli durante il periodo di transizione tra vacanze e scuola. Le iscrizioni sono aperte da fine agosto.
Scadono domani a mezzanotte le iscrizioni al progetto ‘ La scuola che riparte ’, la sperimentazione promossa dalla Regione e attuata dal Circondario per offrire alle famiglie un servizio educativo gratuito nelle due settimane che precedono l’inizio del nuovo anno scolastico. Per presentare la domanda restano dunque ancora poche ore. L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale del Circondario, con accesso tramite Spid o carta d’identità elettronica. L’iniziativa è rivolta agli alunni che nell’anno scolastico 2026-2027 frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria negli istituti comprensivi che hanno aderito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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