TFA sostegno XI ciclo | numerosi bandi scadono il 10 luglio ultime iscrizioni

Notizia in breve

Il decreto n.926 del 26 giugno 2026 ha annunciato la pubblicazione dei bandi per il XI ciclo del TFA sostegno, con scadenza il 10 luglio. Le Università hanno pubblicato gli avvisi aggiornati, che includono posti disponibili per tutti i gradi di scuola, distribuiti in modo diverso tra le varie istituzioni. Le iscrizioni sono ancora aperte fino alla data stabilita.