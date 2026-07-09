TFA sostegno XI ciclo | numerosi bandi scadono il 10 luglio ultime iscrizioni
Il decreto n.926 del 26 giugno 2026 ha annunciato la pubblicazione dei bandi per il XI ciclo del TFA sostegno, con scadenza il 10 luglio. Le Università hanno pubblicato gli avvisi aggiornati, che includono posti disponibili per tutti i gradi di scuola, distribuiti in modo diverso tra le varie istituzioni. Le iscrizioni sono ancora aperte fino alla data stabilita.
TFA sostegno XI ciclo: pubblicato il decreto n.926 del 26 giugno 2026. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Sono presenti posti per tutti i gradi, variamente distribuiti. Le prove di accesso si svolgeranno tra il 14 e il 17 luglio. Video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattive L’Aquila – La pagina – il bando -scade ore 13.00 del giorno 12072026 Università degli Studi Chieti – Pescara – la pagina – il bando – SCADENZA: ORE 10.00 DEL 10 LUGLIO 2026 Università della Calabria Avviso: il BANDO – iscrizioni dal 300626 al 10072026 (entro le ore 12.00) Università Magna Grecia di Catanzaro – La pagina – il bando – scade il 10 luglio ore 23. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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