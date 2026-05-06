Potenza | le carte d’identità cartacee scadono il 3 agosto 2026
A Potenza, le carte d’identità cartacee in circolazione scadranno il 3 agosto 2026. Tuttavia, molte di queste potrebbero diventare inutilizzabili prima di quella data, a seconda delle prassi adottate dagli uffici. Per prenotare un appuntamento presso la sede di Piazza Europa, è possibile scegliere metodi alternativi al sito web, come telefonare o recarsi direttamente agli sportelli. La procedura per il rinnovo varia in base alle normative vigenti.
? Cosa scoprirai Quando scadranno i vecchi documenti indipendentemente dalla data scritta sopra?. Come si prenota l'appuntamento a Piazza Europa senza usare il web?. Quanto tempo bisogna aspettare per ricevere la nuova carta a casa?. Perché il vecchio documento cartaceo diventerà improvvisamente inutilizzabile per tutti?.? In Breve Prenotazione obbligatoria tramite portale online o numeri 0971415872 e 0971415071 a Piazza Europa.. Consegna tramite raccomandata in 6 giorni lavorativi o ritiro in ufficio dopo 10 giorni.. Transizione imposta dal Regolamento Europeo n. 11572019 per la sicurezza dei dati.. Ufficio Carte d'Identità di Piazza Europa gestisce le richieste per i residenti di Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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