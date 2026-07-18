Un incendio ha interessato i boschi vicino a Groppo, nel Comune di Sesta Godano, durato più di ventiquattro ore. Dieci persone sono state evacuate dalle loro case mentre svariate decine di ettari di vegetazione sono stati bruciati. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì e si è protratto fino alla sera di ieri, causando paura tra i residenti.

Dieci persone evacuate dalle abitazioni, svariate decine di ettari di bosco in fumo, e tanta paura. È quanto provocato dall’incendio che per oltre ventiquattro ore – dal pomeriggio di giovedì a ieri sera – ha interessato i boschi vicino a Groppo, piccolo borgo del Comune di Sesta Godano. Un fatto dietro al quale potrebbe esserci la mano di qualche sconsiderato: le indagini sono in corso, ma la circostanza che il rogo sia partito da tre punti diversi non molto lontani tra loro, in zone facilmente raggiungibili dalla strada comunale, fa pensare all’azione di un piromane. L’incendio scoppiato nel pomeriggio di giovedì ha destato preoccupazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A fuoco i boschi di Groppo. Dieci persone evacuate

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