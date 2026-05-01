Nella notte, vigili del fuoco e volontari sono intervenuti per contenere un incendio che sta interessando la zona del Monte Faeta. Sono state evacuate oltre 3500 persone che si trovavano nelle vicinanze dell’area interessata dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, mentre l’incendio continua a espandersi, rendendo difficile il controllo della situazione. La nube di fumo si alza alta sopra il territorio colpito.

Le attività sono andate avanti tutta la notte con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Dalle prime ore dell’alba di oggi, 1 maggio 2026, sono operativi tre Canadair a supporto delle operazioni di spegnimento, giunti dalle basi di Ciampino (RM) e Genova. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta: l’inferno di fuoco non si ferma. Oltre 3500 persone evacuate (foto)

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