Aereo della Turkish Airlines prende fuoco in Nepal | evacuate 288 persone a Kathmandu

Un aereo della Turkish Airlines si è incendiato durante le operazioni di atterraggio presso l’aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. L’incidente ha coinvolto un Airbus A330 e ha portato all’evacuazione di 288 persone presenti a bordo e a terra. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza locali, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di tensione all’aeroporto della capitale nepalese Paura all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, in Nepal, dove un Airbus A330 della Turkish Airlines ha preso fuoco durante le fasi di atterraggio. A bordo del velivolo, partito da Istanbul, si trovavano 277 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio, tutti evacuati in sicurezza grazie all’intervento immediato del personale di bordo e dei soccorritori. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il problema sarebbe nato dal carrello di atterraggio destro, dove una scintilla avrebbe provocato l’incendio di uno pneumatico pochi istanti dopo il contatto con la pista.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aereo della Turkish Airlines prende fuoco in Nepal: evacuate 288 persone a Kathmandu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paura in Nepal: aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Kathmandu, 288 persone evacuateIncendio su un Airbus A330 della Turkish Airlines durante l'atterraggio a Kathmandu: 288 persone sono state evacuate, ma fortunatamente non ci sono... Aereo prende fuoco dopo atterraggio a Kathmandu in Nepal(Adnkronos) – Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. Argomenti più discussi: Fiamme dopo l'atterraggio a Katmandu, in salvo i passeggeri del volo da Istanbul; Aereo di Turkish Airlines evacuato per un incendio a uno pneumatico dopo l'atterraggio a Kathmandu; TASS (TELEGRAM) * NEPAL NEWS: AEREO DELLA TURKISH AIRLINES PRENDE FUOCO DURANTE L'ATTERRAGGIO A KATHMANDU (VIDEO); Compagnie aeree cancellano 13mila voli e due milioni di posti a maggio per la crisi del carburante. 10 maggio 2023 - 3 anni fà Kerem postava uno dei suoi Today's office all’interno di un hangar dove era parcheggiato un aereo della sua Turkish Airlines ? ?? Il suo bell’aspetto…il suo entusiasmo…la sua pronuncia…? #KeremBürsin - x.com x.com Turkish Airlines ha fatto sentire l'economia di nuovo premium - Reddit reddit