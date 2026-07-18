A 107 anni s’iscrive a Fdi Storia di Erminia sorella d’Italia

A 107 anni, una donna si è iscritta a un partito politico di destra. La sua decisione ha suscitato attenzione, rappresentando un gesto di partecipazione attiva alla vita politica nonostante l’età avanzata. La donna, conosciuta come sorella d’Italia, ha completato la procedura di iscrizione presso il partito, senza riferimenti a motivazioni specifiche o dichiarazioni pubbliche. La sua scelta si inserisce in un contesto di coinvolgimento civico, senza ulteriori dettagli sul percorso personale o sulle ragioni di questa adesione.

Robert Musil sosteneva che la passione è di breve durata e che, soprattutto, lascia con sé un retrogusto amaro. Siamo sicuri? Perché la storia di Erminia Digianantonio pare mostrare l’esatto opposto di quanto sostenuto dallo scrittore austriaco. Nata il 1° novembre 1919 ha trovato il tempo all’alba dei 107 anni di presentare la richiesta di tesseramento, per la prima volta nella sua vita, a un partito. Quale? Fratelli d’Italia. La campagna di Fdi recita «un impegno preso di fronte alla storia» e chi meglio della signora Digianantonio, nata nel 1919, può incarnare questo slogan. Il racconto arriva sulle scrivanie di Libero dall’Associazione Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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