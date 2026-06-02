Erminia Di Gianantonio, 107 anni, vive in una casa di riposo in provincia di Pisa. Ogni mattina, beve latte caldo, mangia uno spicchio d’aglio crudo, accompagna il pasto con un bicchiere di vino rosso e consuma polenta gialla. Sua cura quotidiana, condivisa anche dal figlio di 81 anni, ex elicotterista della finanza in pensione. La donna ha condiviso queste abitudini come il segreto della sua lunga vita.

Erminia Di Gianantonio vive in una casa di riposo in provincia di Pisa ed ha 107 anni. Accudita anche dal figlio 81enne Paolo, elicotterista della finanza in pensione, la donna a Il Corriere della Sera ha rivelato il segreto della longevità, fatta di piccoli e semplici ingredienti. “Bevo vino rosso – ha dichiarato Erminia -. Mangio anche la polenta gialla, il formaggio latteria, il prosciutto e il salame. E di mattina latte caldo e uno spicchio d’aglio crudo. Mi sveglio presto, col sole, ho sempre fatto così. Durante la giornata mi portano un po’ in giro e alle otto di sera vado a letto”. E ancora: “Ho la quinta elementare e ho sempre fatto la casalinga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il segreto dei miei 107 anni? Di mattina latte caldo e uno spicchio d’aglio crudo, bevo il vino rosso e mangio la polenta gialla”: parla Erminia Di Gianantonio

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