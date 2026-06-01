Erminia 103 anni | Votai Repubblica e la sera festa in un ristorantino con altre donne

Notizia in breve

Una donna di 103 anni ricorda il suo primo voto nel 1946, all'età di 23 anni. Ricorda di essere andata al seggio e di aver vissuto quel momento con emozione. La sera, ha partecipato a una festa in un ristorantino con altre donne. La sua testimonianza si riferisce alla prima consultazione elettorale dopo la fine del conflitto mondiale e l'istituzione della Repubblica.