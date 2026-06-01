Erminia 103 anni | Votai Repubblica e la sera festa in un ristorantino con altre donne
Una donna di 103 anni ricorda il suo primo voto nel 1946, all'età di 23 anni. Ricorda di essere andata al seggio e di aver vissuto quel momento con emozione. La sera, ha partecipato a una festa in un ristorantino con altre donne. La sua testimonianza si riferisce alla prima consultazione elettorale dopo la fine del conflitto mondiale e l'istituzione della Repubblica.
(Adnkronos) – La signora Morandi ricorda la sua prima volta in quel 2 giugno 1946: "Al seggio a 23 anni, ero emozionata. Un augurio alla nostra Repubblica? Basta guerre". —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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