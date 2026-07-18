A 107 anni, una donna ha richiesto l’iscrizione a Fratelli d’Italia, ricevendo la prima tessera. Nata nel novembre 1919, è considerata molto informata e chiacchierona. Ha espresso il desiderio di incontrare il leader del partito e ha ricordato di aver amato il fondatore del partito. La richiesta di tesseramento è stata presentata e la tessera dovrebbe essere consegnata a breve.

Lucidissima, chiacchierona e molto informata. Erminia all’alba dei 107 anni (è nata il 1 novembre 1919) ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia. Ha presentato regolare richiesta di tesseramento, dovrebbero consegnarle la tessera a breve. È la prima volta che aderisce a un partito, lei che ha attraversato tutto il ‘900. Quando è nata era presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, oggi è riuscita ad assistere al miracolo della prima donna premier. Erminia ha vissuto una monarchia e due Repubbliche, dieci papi e ben tre epidemie. Il 2 giugno 1946 ha votato per la Repubblica e da allora non ha mai smesso di esercitare il diritto di voto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - A 107 anni si iscrive a Fratelli d’Italia: è la sua prima tessera. Erminia vorrebbe incontrare Giorgia e adorava Almirante

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