La Ford Fiesta ha compiuto 50 anni, celebrando sette generazioni. La vettura, nota per il suo successo commerciale, ha attraversato mezzo secolo di produzione. La casa automobilistica che la produce è di origine statunitense. La Fiesta ha mantenuto una presenza costante sul mercato, con aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni. Attualmente, si attende il ritorno di una nuova generazione, dopo un periodo di assenza.

Di norma, ogni casa automobilistica è immediatamente riconducibile alla propria nazione di appartenenza. La Fiat è italiana, la Renault è francese, la Volkswagen è tedesca. E poi c'è la Ford. Che è americana, verrebbe da dire, immaginandosi una Mustang o un F-150. Ma è anche il simbolo della motorizzazione inglese del dopoguerra, con la Cortina, e di statunitense, in una Focus o una Mondeo, non si trova proprio nulla. Anzi, erano assemblate in Germania, quindi c'è anche chi le definisce vetture tedesche, senza tra l'altro essere nel torto. La Ford tedesca, infatti, esisteva già negli Anni 30. E un australiano al volante della sua Ford Falcon non ha alcun dubbio: l'auto è una sua connazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 50 anni di Ford Fiesta: sette generazioni di successi, aspettando il ritorno

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This mint but mundane Ford Fiesta Ghia is another time capsule car

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