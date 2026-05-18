Ford punta al ritorno del V8 in F1 | l’idea di Ford Performance

Ford ha annunciato l'intenzione di tornare a utilizzare un motore V8 in Formula 1 attraverso Ford Performance. La scelta riguarda un motore con un numero ridotto di componenti elettrici rispetto alle attuali unità ibride. La decisione si inserisce nel quadro delle strategie del marchio per la massima categoria motorsport, senza indicare ancora dettagli tecnici o tempistiche precise. La mossa si configura come un tentativo di riposizionarsi nel mondo delle competizioni automobilistiche con un approccio più tradizionale.

? Domande chiave Come cambierà il rapporto tra motori termici e sistemi elettrici?. Perché Ford punta su un motore con meno componente elettrica?. Quando la FIA potrebbe anticipare il ritorno dei V8?. Quali impatti avrà questa tecnologia sui motori delle auto stradali?.? In Breve Nuovo equilibrio tecnico prevede rapporto termico-elettrico del 60-40 tra i componenti.. Domenicali e Ben Sulayem ipotizzano transizione verso il V8 entro il 2031.. Ford punta a testare architetture 50-50 o 90-10 per rilevanza commerciale globale.. Il progetto prevede l'uso esclusivo di carburanti sostenibili per i futuri motori.. Il direttore di Ford Performance,... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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