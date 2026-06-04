La nuova Ford Fiesta sarà presentata nel 2028, dopo che il modello precedente è stato dismesso nel 2023. Ford ha confermato il ritorno dell’auto, considerata una delle sue icone più popolari. Sono state diffuse le prime foto che mostrano il design del nuovo modello. La vettura manterrà probabilmente le caratteristiche tipiche del marchio, con aggiornamenti estetici e tecnici ancora non dettagliati.

Dopo l’addio nel 2023 che sembrava definitivo, Ford ha ufficialmente pianificato il grande ritorno di una delle sue icone più amate: la nuova Ford Fiesta debutterà nel 2028. Tuttavia, dimentica i vecchi motori EcoBoost a benzina o i diesel. Il nuovo modello subirà una trasformazione radicale dettata da una partnership strategica industriale inedita tra Ford e il Gruppo Renault. Ecco tutti i dettagli emersi su come sarà configurata la Fiesta del futuro. La Base Tecnica: Cuore Francese, Dinamica Ford. La novità più importante riguarda l’architettura. Per abbattere i costi e accelerare lo sviluppo, la Fiesta del 2028 nascerà sulla piattaforma AmpR Small di Renault. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Fiesta 2028: ultime foto di come sarà il nuovo modello

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