34esimo anniversario della strage di via D’Amelio Mulè alla cerimonia commemorativa

Notizia in breve

Domenica 19 luglio si è svolta a Palermo una cerimonia commemorativa in occasione del 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio. L’evento è iniziato alle 10.30 presso la Caserma “Pietro Lungaro” e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il vice presidente della Camera dei Deputati. La commemorazione ha ricordato le vittime dell’attentato, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.