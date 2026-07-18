34esimo anniversario della strage di via D’Amelio Mulè alla cerimonia commemorativa
Domenica 19 luglio si è svolta a Palermo una cerimonia commemorativa in occasione del 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio. L’evento è iniziato alle 10.30 presso la Caserma “Pietro Lungaro” e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il vice presidente della Camera dei Deputati. La commemorazione ha ricordato le vittime dell’attentato, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.
Giorgio Mulè ROMA – Domenica 19 luglio a partire dalle ore 10.30, presso la Caserma “Pietro Lungaro” di Palermo, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, parteciperà alla Cerimonia commemorativa in occasione del 34mo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, e deporrà una corona presso la lapide del Reparto Scorte. La strage di via d’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, si verificò a soli 57 giorni di distanza dalla strage di Capaci, in cui era stato ucciso il collega e amico Giovanni Falcone. Oltre al giudice Borsellino, nell’esplosione morirono cinque agenti della polizia: Agostino Catalano (caposcorta), Emanuela Loi (prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
34° anniversario della strage di Via D'amelio - Finché non sapremo tutto
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