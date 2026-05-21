Nel 34esimo anniversario della strage di Capaci a Chieti l' evento finale di ' Agire e comunicare l' educazione civile'

Venerdì 22 maggio alle 9 si terrà a Chieti, nell’auditorium ‘V. Cianfarani’ del museo ‘La Civitella’, l’evento conclusivo dell’iniziativa ‘Agire e comunicare l’educazione civile’. L’appuntamento si svolge nel 34esimo anniversario della strage di Capaci e rappresenta il momento finale di un percorso educativo e formativo realizzato in rete, dedicato all’educazione civile e alla socializzazione tra i partecipanti. La cerimonia coinvolgerà persone e realtà che hanno preso parte all’attività, portando a termine l’itinerario iniziato alcuni mesi fa.

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