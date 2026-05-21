Nel 34esimo anniversario della strage di Capaci a Chieti l' evento finale di ' Agire e comunicare l' educazione civile'

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle 9 si terrà a Chieti, nell’auditorium ‘V. Cianfarani’ del museo ‘La Civitella’, l’evento conclusivo dell’iniziativa ‘Agire e comunicare l’educazione civile’. L’appuntamento si svolge nel 34esimo anniversario della strage di Capaci e rappresenta il momento finale di un percorso educativo e formativo realizzato in rete, dedicato all’educazione civile e alla socializzazione tra i partecipanti. La cerimonia coinvolgerà persone e realtà che hanno preso parte all’attività, portando a termine l’itinerario iniziato alcuni mesi fa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 9 nell’auditorium ‘V. Cianfarani’ del museo ‘La Civitella’ a Chieti l’incontro di socializzazione finale dell’itinerario educativo e formativo in rete Agire e comunicare l’educazione civile. Il progetto educativo annuale ha coinvolto fin dallo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Strage di Capaci, la commemorazione del 34esimo anniversario si terrà il 23 maggio in PilottaLa Fondazione Giuseppe Costanza ETS di Palermo ha organizzato quest’anno la propria celebrazione del 34 anniversario della Strage di Capaci in...

Da Giuseppe Conte a Elly Schlein, i big della politica a Palermo per l'anniversario della strage di CapaciIl leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein saranno a Palermo sabato 23 maggio per partecipare alla...

STRAGE CAPACI Bari: cerimonia in Corte d’Appello per il 34° anniversario della strage di CapaciCerimonia per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro ... statoquotidiano.it

capaci nel 34esimo anniversario dellaGiornata della Legalità: un pomeriggio tra sport, memoria e impegno civileERCHIE - Sabato 23 maggio Erchie scende in piazza per la Giornata della Legalità nel 34esimo anniversario della Strage di Capaci. Un pomeriggio tra sport, memoria e impegno civile. Dalle 15.30 in pi ... brindisireport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web