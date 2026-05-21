Nel 34esimo anniversario della strage di Capaci a Chieti l' evento finale di ' Agire e comunicare l' educazione civile'
Venerdì 22 maggio alle 9 si terrà a Chieti, nell’auditorium ‘V. Cianfarani’ del museo ‘La Civitella’, l’evento conclusivo dell’iniziativa ‘Agire e comunicare l’educazione civile’. L’appuntamento si svolge nel 34esimo anniversario della strage di Capaci e rappresenta il momento finale di un percorso educativo e formativo realizzato in rete, dedicato all’educazione civile e alla socializzazione tra i partecipanti. La cerimonia coinvolgerà persone e realtà che hanno preso parte all’attività, portando a termine l’itinerario iniziato alcuni mesi fa.
Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 9 nell’auditorium ‘V. Cianfarani’ del museo ‘La Civitella’ a Chieti l’incontro di socializzazione finale dell’itinerario educativo e formativo in rete Agire e comunicare l’educazione civile. Il progetto educativo annuale ha coinvolto fin dallo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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