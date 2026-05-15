Strage di Capaci la commemorazione del 34esimo anniversario si terrà il 23 maggio in Pilotta

Il 23 maggio si terrà a Parma la commemorazione del 34° anniversario della Strage di Capaci, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Costanza ETS di Palermo. L’evento si svolgerà presso la Pilotta e ricorderà il magistrato Giovanni Falcone, vittima della strage. La Fondazione ha deciso di celebrare questa ricorrenza in una città diversa da Palermo, dove si trova il luogo originale dell’attentato. La cerimonia prevede momenti di riflessione e ricordo dedicati alle vittime di quella tragedia.

La Fondazione Giuseppe Costanza ETS di Palermo ha organizzato quest’anno la propria celebrazione del 34 anniversario della Strage di Capaci in ricordo del dottor Giovanni Falcone a Parma.Giuseppe Costanza è stato l’autista del dottor Giovanni Falcone ed è sopravvissuto per miracolo all’attentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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