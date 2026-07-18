Le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 400 chili di alimenti e multato con oltre 30.000 euro un’attività commerciale a Catania. L’intervento ha riguardato forniture destinate a navi da crociera e uva. Le verifiche sono state svolte per contrastare l’abusivismo e tutelare la sicurezza alimentare. Nessuna persona coinvolta è stata arrestata. I controlli proseguiranno nella zona.

È di oltre 30.000 euro di sanzioni e oltre 400 chili di prodotti sequestrati il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalle forze dell’ordine a Catania per contrastare abusivismo commerciale e garantire la sicurezza della filiera alimentare. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, è stato eseguito nei giorni scorsi in diverse aree della città, coinvolgendo numerosi enti e operatori specializzati. Controlli a tutela della sicurezza alimentare Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la task force ha agito con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della filiera alimentare e di contrastare ogni forma di abusivismo commerciale e concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che rispettano le normative di settore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 30mila euro di multe e maxi sequestro di cibo a Catania, nel mirino fornitura per navi da crociera e uva

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