Sant’Antimo maxi sequestro da 8 milioni di euro | nel mirino imprenditore edile e della sanità privata

I Carabinieri del ROS di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di circa 8 milioni di euro a Sant’Antimo. L’operazione ha coinvolto un imprenditore attivo nel settore edile e nella sanità privata. I militari hanno sequestrato numerosi beni appartenenti alla persona sotto indagine, proseguendo le indagini avviate per approfondire le attività illegali legate alla gestione patrimoniale.

Maxi operazione dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Napoli che, nella mattinata odierna, hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni finalizzato alla confisca nei confronti di un noto imprenditore originario di Sant’Antimo, attivo nei settori della sanità privata e dell’immobiliare. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 8 milioni di euro. Nel dettaglio, il provvedimento riguarda sei immobili e due terreni situati tra la provincia di Napoli e quella dell’Aquila, oltre a quattro quote societarie di aziende operanti nei settori sanitario ed edile.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, maxi sequestro da 8 milioni di euro: nel mirino imprenditore edile e della sanità privata Notizie correlate Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro: beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di FinanzaColpisce anche AREZZO la vasta operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia – G. Leggi anche: Maxi sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore vicino a clan Casalesi Altri aggiornamenti Si parla di: Sant’Antimo, aggrediscono gli agenti durante un’operazione: arrestati in quattro; Città Metropolitana di Napoli porta il progetto Guida ResponsabilMente all'Istituto Moscati di Sant'Antimo - Punto!.