Il 18 luglio si celebra il Nelson Mandela Day, giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 2009 per ricordare il ruolo di Mandela nella lotta contro l'apartheid e la segregazione razziale. A Firenze, la ricorrenza è stata segnata da un dono speciale in suo onore. La giornata mira a mantenere vivo il ricordo delle battaglie condotte da Mandela per l’uguaglianza e i diritti civili. Per questa occasione, sono previste iniziative e commemorazioni in varie parti della città.

Firenze, 18 luglio 2026 – Si celebra oggi 18 luglio il Nelson Mandela Day. La giornata è stata indetta dalle Nazioni Unite nel novembre del 2009 con una risoluzione per ricordare cosa Mandela ha rappresentato non solo nella liberazione del Sudafrica dall’apartheid, ma in generale nella lotta alla segregazione razziale. L’obiettivo del Mandela International Day è quello di tenere viva l’attenzione sui diritti umani nel mondo. E alla vigilia di questa importante ricorrenza, a Firenze si è tenuta un’iniziativa davvero speciale. Cinquecento zainetti e 500 borracce per l’acqua sono stati consegnati alla Fondazione Solidarietà Caritas Ets di Firenze in occasione del Mandela Day, che ogni anno celebra in tutto il mondo la nascita del leader sudafricano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 18 luglio, il Mandela Day. Firenze celebra Madiba con un dono speciale

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#ricordiamodomani Dal 2009 ogni anno il #18luglio si celebra il Nelson Mandela international day. La giornata internazionale è stata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite il 18 luglio del 1918, data della nascita di Nelson Madiba #MandelaDay x.com

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