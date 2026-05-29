Dal 25 giugno al 12 luglio, Monte Sant’Angelo organizza una serie di eventi, visite e attività legate ai due Siti UNESCO della città. Nel programma sono previste esperienze dedicate ai visitatori e un incontro speciale con Assisi. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale, che segue il Festival Michael, già annunciato a febbraio.

Dopo il Festival Michael, prosegue il calendario annuale presentato a febbraio. A giugno e luglio la Città dei due Siti UNESCO celebra i 15 anni del riconoscimento delle tracce longobarde del Santuario e i 9 anni delle faggete vetuste della Foresta Umbra. Monte Sant’Angelo torna a celebrare la sua identità più profonda: quella di città patrimonio dell’umanità, luogo in cui spiritualità, storia, natura e comunità si incontrano. Dopo il Festival Michael, continuano gli eventi del calendario annuale presentato a febbraio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo celebra i suoi due Siti UNESCO: dal 25 giugno al 12 luglio eventi, visite, esperienze e l’incontro speciale con Assisi

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