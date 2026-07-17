Zielinski non si nasconde | Le ambizioni sono alte E su Chivu Stankovic e Lautaro dice tutto

Notizia in breve

Dal ritiro in Germania, Zielinski ha dichiarato che le ambizioni della squadra sono alte, puntando a vincere lo scudetto e la Champions League. Ha anche parlato dei suoi compagni di squadra, Chivu, Stankovic e Lautaro, senza specificare dettagli. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza del nuovo allenatore e delle sue strategie per la stagione. Nessun dettaglio è stato fornito sui ruoli specifici o sui piani a lungo termine.