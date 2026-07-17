Zielinski non si nasconde | Le ambizioni sono alte E su Chivu Stankovic e Lautaro dice tutto

Da internews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal ritiro in Germania, Zielinski ha dichiarato che le ambizioni della squadra sono alte, puntando a vincere lo scudetto e la Champions League. Ha anche parlato dei suoi compagni di squadra, Chivu, Stankovic e Lautaro, senza specificare dettagli. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza del nuovo allenatore e delle sue strategie per la stagione. Nessun dettaglio è stato fornito sui ruoli specifici o sui piani a lungo termine.

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di Alberto Petrosilli Dal ritiro in Germania Zielinski traccia gli obiettivi della nuova stagione: scudetto, Champions League e il messaggio del nuovo allenatore. È Piotr Zielinski ad aprire ufficialmente la stagione dell’ Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, il centrocampista polacco ha parlato ai giornalisti affrontando diversi temi: dagli obiettivi della squadra alle indicazioni di Cristian Chivu, passando per la crescita personale, l’arrivo di Stankovic, la finale del Mondiale con Lautaro Martinez e le ambizioni per il campionato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo i successi della scorsa stagione, quali traguardi si pone l’Inter per il nuovo anno? « Le ambizioni sono alte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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