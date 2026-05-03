Inter pagellone della stagione | Dimarco 9 assist senza sosta Lautaro 9 nella storia del club Pio Esposito 8 che impatto Zielinski 8 è tornato Chivu 9

L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto con tre giornate d'anticipo, vincendo il campionato davanti ai propri tifosi. La stagione si è conclusa con prestazioni di alto livello da parte di diversi giocatori, tra cui Dimarco, Lautaro, Pio Esposito, Zielinski e Chivu. Ognuno di loro ha ricevuto riconoscimenti specifici per i propri contributi, contribuendo alla vittoria del titolo. La squadra ha raggiunto questo risultato dopo un lungo percorso nel campionato italiano.

E così l'Inter si cuce nuovamente lo scudetto sul petto. I nerazzurri vincono il tricolore numero 21 della propria storia con tre giornate d'anticipo e lo fanno davanti al popolo di San Siro, in occasione del match contro il Parma. Proprio contro la squadra che un anno fa Cristian Chivu guidava alla salvezza, una di quelle coincidenze che solo il calcio può regalare. Un campionato dominato dall'Inter, nonostante qualche incidente di percorso che però non ha mai fatto perdere la rotta al gruppo, anche grazie alla leadership di un allenatore giovane ma già con la stoffa dei più grandi. Un'Inter trascinata dai gol del solito...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inter, pagellone della stagione: Dimarco (9) assist senza sosta, Lautaro (9) nella storia del club, Pio Esposito (8) che impatto, Zielinski (8) è tornato, Chivu (9) Notizie correlate Chivu meravigliato da Pio Esposito: «Sta facendo una stagione impressionante. Ecco le differenze con Lautaro»Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Chivu e le scelte obbligate: senza Lautaro e Bonny sarà Pio Esposito a guidare i nerazzurri tra Como e DerbySolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Aggiornamenti e dibattiti Inter-Parma, cambio obbligato all’intervallo per Pio Esposito: ecco il motivoSi è fermato Francesco Pio Esposito nell'Inter: per lui cambio obbligato all'intervallo del match contro il Parma ... fcinter1908.it Inter, tanti nerazzurri sono alla vittoria del primo Scudetto in carriera: ecco la fotografia in vista dell’imminente festa di San SiroInter, tanti nerazzurri sono alla vittoria del primo Scudetto in carriera: ecco la fotografia in vista dell'imminente festa di San Siro ... calcionews24.com