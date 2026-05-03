Le pagelle dell’Inter campione d’Italia | Chivu da lode Lautaro il migliore ma la sorpresa è Zielinski

Al termine della stagione che ha portato l’Inter a vincere il suo 21esimo scudetto, sono state stilate le pagelle dei principali protagonisti. L’allenatore Christian Chivu si è distinto per aver raggiunto il titolo al primo tentativo. Lautaro Martinez è stato valutato come il miglior giocatore della squadra, mentre la sorpresa tra i giocatori è stata Zielinski. Tra le prestazioni più notevoli, quelle di Chivu, Lautaro e Zielinski sono state particolarmente evidenziate.

Ecco le pagelle dei protagonisti del 21esimo scudetto nerazzurro al termine di una stagione indimenticabile, specialmente per l’allenatore Christian Chivu capace di centrare il massimo obiettivo al primo tentativo. Partiamo proprio da lui Christian Chivu: 10. Inter Milan’s head coach Cristian Chivu reacts during the Italian Coppa Italia second leg semifinal soccer match Inter vs Como at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 21 April 2026. ANSADANIEL DAL ZENNARO L’azzardo ha largamente pagato. Se poi chiedete alla dirigenza vi diranno che azzardo non è ma si fatica a crederlo: 13 partite in A prima di prendersi la patata bollente, la sua Inter, col vantaggio di conoscere a menadito l’ambiente e lo svantaggio dell’inesperienza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le pagelle dell’Inter campione d’Italia: Chivu da lode, Lautaro il migliore ma la sorpresa è Zielinski Notizie correlate Leggi anche: LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezza Zielinski il “pappice” dell’Inter: da esubero dell’estate, ha superato Barella nelle gerarchie di ChivuPiotr Zielinski si sta ritagliando uno spazio importante nell’Inter di Chivu; per lui finora 6 gol e 2 assist in stagione, eppure sembrava che in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torino-Inter 2-2, le pagelle: Dimarco MVP del campionato, Simeone il migliore dei suoi; Le pagelle di Torino-Inter 2-2: Simeone (7,5) suona la carica, Bonny (5,5) non incide. Chivu a -2 dallo scudetto con un occhio a Como-Napoli; Torino-Inter, le pagelle: che carica Simeone, 7,5. Quanti errori Akanji, 5; Torino-Inter 2-2, le pagelle della partita di Serie A. Le pagelle dell’Inter campione d’Italia: Chivu da lode, Lautaro il migliore ma la sorpresa è ZielinskiTra i protagonisti del ventunesimo tricolore della Beneamata spiccano anche Federico Dimarco e Hakam Calhanoglu ... ilgiorno.it Inter-Parma, pagelle: Barella e Thuram alzano la voce! Chivu da 10: ha demolito tuttiLe pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Parma 2-0: l'Inter trionfa e vince il suo 21esimo scudetto ... fcinter1908.it Marotta: "Eravamo ottimisti fin dall'inizio su Chivu, lo conoscevamo bene anche perché è stato con noi anche nelle giovanili. Non mi sarei aspettato una stagione così importante, anche se c'è il piccolo puntino nero dell'eliminazione in Champions ma fa parte d x.com Ironia fuori da San Siro, prima di Inter-Parma: i tifosi nerazzurri iniziano i festeggiamenti e prendono in giro Antonio Conte, “portato a spasso” da Chivu - facebook.com facebook