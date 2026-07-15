La firma di Zidane come nuovo commissario tecnico della nazionale francese è prevista entro alcune settimane. La Federazione ha stabilito un calendario preciso per completare l’accordo e avviare il suo ciclo sulla panchina. Zidane si prepara così a guidare la squadra nelle prossime competizioni ufficiali.

Francia, definito il calendario per la firma di Zidane: il nuovo ct è pronto a prendere in mano i Bleus. La Federazione Francese si prepara a vivere una svolta storica. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tutto è già stato pianificato nei dettagli: al termine della Coppa del Mondo verranno firmati i documenti formali che sanciranno l’inizio dell’era Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleus. Un passaggio che non arriva come sorpresa, ma come la naturale conclusione di un percorso iniziato mesi fa. Zidane, infatti, non ha mai preso in considerazione altre proposte. Negli ultimi otto mesi ha declinato ogni offerta, ogni tentativo di convincimento, ogni progetto alternativo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Francia, fissate le tempistiche per la firma di Zidane: il nuovo ct è pronto a iniziare il suo ciclo

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La testata di Zidane, raccontata da Materazzi | Cliché | RSI

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