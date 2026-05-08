Il Venture Capital arriva per la prima volta ad Ancona Ecco GiroTech l’evento dedicato all’innovazione e agli investimenti

Il 13 maggio 2026 ad Ancona si svolgerà “GiroTech”, un evento dedicato all’innovazione e agli investimenti. L’appuntamento si terrà alle 11:30 presso Palazzo Camerata, in Via Manfredo Fanti 9. È la prima volta che il Venture Capital arriva ufficialmente nella città, segnando un passo importante per il settore sul territorio. L’iniziativa è promossa e organizzata da AC75.

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ANCONA - Il futuro dell’innovazione e degli investimenti passa dalle Marche. Mercoledì 13 maggio 2026, a partire dalle ore 11:30 presso Palazzo Camerata (Via Manfredo Fanti 9, Ancona), si terrà “GiroTech: Opportunità e sfide per l’Italia dell’innovazione”, evento promosso ed organizzato da AC75.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Angelo Binaghi affairs: ma è la Federtennis o un fondo di venture capital?Visto che i bilanci grondano di ricavi, la federazione si è lanciata in una serie di investimenti spericolati. Boom tech in Italia: il venture capital vola verso i 55 miliardiL’Italia accelera nel settore dei capitali di rischio, con investimenti che nel 2025 hanno toccato la quota di 1,5 miliardi di euro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cdp Venture Capital investe in ESA NanoTech; Venture Capital in Italia, Q1 2026: forte frenata su Pre-seed e Seed; Il venture capital nel 2026 frena sui finanziamenti seed e pre-seed. L'allarme di InnovUp: Rinnovare la detrazione del 30% sugli investimenti; Alkemia accelera sul venture capital, Diletta Livi entra come partner: guiderà il fondo Resilience Venture. Venture Capital, in Europa la spinta arriva dalle grandi impreseInvestire nello sviluppo di nuove tecnologie è spesso troppo rischioso per gli istituti finanziari tradizionali, che non sempre hanno le competenze tecniche per valutarne rischi e potenzialità. In ... ilsole24ore.com OpenAI arriva in Italia: accordo con CDP Venture Capital per investire nelle startup italiane dell'IAOpenAI e CDP Venture Capital siglano un accordo per promuovere lo sviluppo dell'ecosistema italiano dell'IA, con investimenti in startup, formazione e integrazione delle tecnologie nelle aziende. multiplayer.it Il mercato italiano del Venture Capital continua a mostrare segnali di crescita e maturazione, con investimenti che nel 2025 hanno raggiunto livelli record e una crescente attenzione verso innovazione tecnologica, AI ed economia reale. In questo scenario, gli - facebook.com facebook Nel Q1 2026 il Venture Capital globale accelera, spinto da megadeal record sull’AI. Ma cosa sta succedendo in Europa Un mercato meno rumoroso, ma più maturo: 25,7 miliardi di dollari investiti 1.939 operazioni capitali concentrati su aziende con sc x.com