A Palazzo Sansedoni è stato presentato il bilancio del programma Ikigai, avviato nel 2018 tra Regione Toscana e Fondazione Mps. Sono state illustrate le attività svolte e i risultati raggiunti, tra cui il supporto a 91 startup e oltre 6 milioni di euro investiti. Il progetto coinvolge anche enti come Sviluppo Toscana e Pluriversum, che collaborano come partner strategici.

Prosegue il programma Ikigai, il protocollo di intesa tra Regione Toscana e Fondazione Mps che dal 2018 investe in innovazione e imprenditorialità. Ieri a Palazzo Sansedoni sono state illustrati risultati e prospettive del progetto, che vede realtà come Sviluppo Toscana e Pluriversum come partner strategici. "Una giornata molto bella – dice il presidente di FMPS Riccardo Coppini – per un programma che sta lavorando molto bene e che vogliamo implementare". Un po’ di numeri. Sono 90 le startup mappate, di cui 76 già costituite, nell’ultimo triennio di Ikagai (che si ispira al termine nipponico che vuol dire ‘ciò che ci fa alzare al mattino’). Ben 65 quelle attive di cui quasi il 60% con sede in Toscana (con Siena e Firenze come poli principali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ikigai: 91 startup e oltre 6 milioni di investimenti

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