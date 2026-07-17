Zerocalcare torna su Netflix con Due Spicci | ecco la data e di cosa parla la nuova serie animata

Da screenworld.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Facciamo un gioco: provate a immaginare cosa accadrebbe se la leggerezza della commedia si scontrasse frontalmente con le voragini oscure della coscienza. Se la risata, quella vera, nascesse proprio dove tutto sembra franare. E adesso pensateci bene: è possibile che una serie animata – pensata per giovani adulti – riesca a sorprendere davvero tutti, superando ogni aspettativa? Soprattutto quando porta la firma inconfondibile di Zerocalcare, pronto a tornare finalmente su Netflix dal 27 maggio con I miei due centesimi (Due Spicci). Zero contro Zero: la commedia e il baratro. Non a caso, questa volta ci troviamo davanti a un ritorno tanto atteso quanto imprevedibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Zerocalcare torna su Netflix con 'Due Spicci', la nuova serie animata

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