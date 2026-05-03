Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, una serie d’animazione composta da otto episodi. La produzione segna il ritorno del fumettista Zerocalcare sulla piattaforma di streaming. La serie affronta temi come le crisi esistenziali e utilizza la musica di Coez come colonna sonora. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Netflix ha svelato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, l’attesa serie d’animazione in otto episodi che segna il ritorno del celebre fumettista Zerocalcare sulla piattaforma di streaming. Scritta, creata e diretta dall’autore romano, la serie debutterà il prossimo 27 maggio 2026, confermando la fortunata collaborazione con Movimenti Production e BAO Publishing. Questa nuova avventura vede Zero e l’amico Cinghiale impegnati nella gestione di un piccolo locale. Tuttavia, l’equilibrio è precario: incomprensioni, problemi economici e complicazioni personali metteranno i protagonisti sotto una pressione costante. A far precipitare la situazione sarà il ritorno di una figura dal passato di Zero e il peso di responsabilità inattese, che costringeranno i personaggi a fare i conti con scelte estremamente difficili.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, tra crisi esistenziali e la musica di Coez

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