Due Spicci | Zerocalcare torna su Netflix con la terza serie animata

Da tutto.tv 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata, questa volta alla sua terza stagione. La produzione è stata annunciata di recente, e la data di uscita non è stata ancora comunicata. La serie, nota per il suo stile distintivo e i temi trattati, prosegue la sua presenza sulla piattaforma di streaming, attirando l'attenzione di un pubblico già affezionato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti o sulla trama.

Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie animata, e questa volta la posta in gioco è ancora più alta. Due Spicci, terzo capitolo della trilogia animata del fumettista romano, debutterà sulla piattaforma il 27 maggio 2026 con 8 episodi inediti. Zero e Cinghiale alle prese con la vita adulta. La nuova serie creata, scritta e diretta da Zerocalcare segue Zero e Cinghiale nella gestione di un piccolo locale, un’impresa che sembra già in salita fin dalle prime battute: problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano ben oltre il previsto mettono entrambi sotto una pressione crescente. A far precipitare ulteriormente la situazione arrivano il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità del tutto inattese, che costringono i personaggi a confrontarsi con scelte tutt’altro che semplici.🔗 Leggi su Tutto.tv

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© Tutto.tv - Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con la terza serie animata

Due Spicci - Trailer della nuova serie Netflix di Zerocalcare

Video Due Spicci - Trailer della nuova serie Netflix di Zerocalcare

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