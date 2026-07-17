Zeppieri ha commentato il suo infortunio al polso, paragonandolo a quello di Alcaraz. Ha spiegato di aver subito due operazioni e di dover aspettare il 2027 per tornare in campo. Il tennista ha aggiunto che operarsi è l’ultima opzione, ma giocare con il dolore rende difficile concentrarsi. La sua ripresa richiederà ancora tempo, e ha sottolineato quanto sia difficile continuare a competere quando il polso dà problemi.

"L'ultima cosa che un tennista vuole è operarsi al polso, ma quando ti fa male e scendi in campo, provando a giocare lo stesso, non riesci a pensare ad altro che al dolore". Giulio Zeppieri è uno dei tennisti italiani più talentuosi di una generazione piena di grandi talenti, in primis ovviamente Jannik Sinner. Ventiquattro anni, ex numero 110 del mondo, dal 2024 convive con un problema al polso che è diventato un calvario. Dopo una prima operazione e un bel ritorno lo scorso anno, Zeppieri nel 2026 ha convissuto ancora con quel dolore che non ti lascia mai, fino a quando ha detto basta, tornando sotto i ferri. Giulio è stato operato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Zeppieri come Alcaraz: "Il polso è un calvario, ho avuto due operazioni. Ci rivediamo nel 2027"

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