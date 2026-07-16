ABBONATI A DAYITALIANEWS Il momento più difficile sembrava ormai alle spalle. Dopo mesi di lavoro per tornare competitivo nel circuito ATP, Giulio Zeppieri è stato costretto a fermarsi nuovamente. Il tennista professionista di Latina, mancino, si è infatti sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al polso sinistro, lo stesso arto che rappresenta uno degli strumenti fondamentali del suo gioco. Ad annunciarlo è stato lo stesso atleta attraverso i propri canali social, affidando ai tifosi un messaggio di speranza e determinazione. Il messaggio pubblicato sui social. «Ciao ragazzi. Il dolore al polso è tornato e sono stato quindi costretto ad un nuovo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Giulio Zeppieri operato al polso sinistro: il tennista di Latina costretto a un nuovo stop

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