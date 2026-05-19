Lui, tennista spagnolo, ha comunicato tramite Instagram che non parteciperà a Wimbledon a causa di un infortunio al polso. Ha spiegato che il polso sta migliorando, ma non sarà ancora in condizione di competere al torneo londinese. La decisione arriva dopo aver valutato i tempi di recupero necessari per tornare in forma. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il quadro dei favoriti della competizione.

Ancora brutte notizie da Carlos Alcaraz: lo spagnolo è ancora alle prese con il complicato recupero dall’infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid e che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L’ex numero uno al mondo, due volte campione ai Championships, ha annunciato poco fa sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese: “La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare al tour sull'erba a Queen's e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calvario Alcaraz: "Il polso sta guarendo, ma dovrò saltare anche Wimbledon"

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