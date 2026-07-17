Zendaya sorprende il pubblico con un video privato girato da Tom Holland | quando parla di Christopher Nolan è incontenibile

Zendaya condivide un video privato in cui si vede mentre parla con Tom Holland. Nel clip, si sente chiaramente il suo entusiasmo quando menziona il regista britannico, con cui ha un rapporto amichevole. Prima di essere scelta per il ruolo di Atena in un film ispirato all’Odissea, era già una grande fan del cineasta. Il video mostra un momento intimo tra gli attori, con Zendaya che esprime il suo apprezzamento per il regista e il suo lavoro.

Molto prima di essere scelta da Christopher Nolan per interpretare Atena nel suo adattamento cinematografico dell’ Odissea, Zendaya era già una fervente ammiratrice del regista britannico. E mercoledì sera, durante la sua apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, l’attrice ha deciso di condividere con il pubblico la prova video di questa passione di lunga data. Il momento clou della serata è arrivato quando Zendaya ha rivelato di essere una vera superfan di Interstellar, il kolossal di fantascienza del 2014 con Matthew McConaughey. Ma non si è limitata a dichiararlo a parole: ha mostrato un video casalingo girato nientemeno che dal marito Tom Holland, nel quale si vede l’attrice spiegare con passione travolgente la complessa trama del film. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Zendaya in Christian Cowan FW26 and Tom Holland during the Spider-Man: Brand New Day press tour

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