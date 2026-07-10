Un video esclusivo di Tom Holland mostra il set di Favignana, dove il Castello di Santa Caterina è stato trasformato in un palazzo reale di Itaca. La scena è stata girata su uno sperone di roccia affacciato sul mare. La produzione ha utilizzato questa location per le riprese del film diretto da Christopher Nolan, coinvolgendo attori e crew sul luogo. La scena è stata registrata durante le riprese sul sito.

Il Castello di Santa Caterina, a Favignana, su uno sperone di roccia sul mare, è diventato il palazzo reale di Itaca per Christopher Nolan e la sua Odissea. Dal 16 luglio al cinema, è il film dell’anno, circondato da un alone crepitante di attesa e meraviglia. Con un cast da Hollywood dei grandi eventi. Se Matt Damon è il protagonista omerico dal «multiforme ingegno», Tom Holland interpreta invece Telemaco, il figlio da cui Ulisse dovette allontanarsi quando era poco più che neonato, per la guerra di Troia che lo reclamava. Ormai adulto, deluso dalla perdurata assenza del padre nonostante il conflitto sia concluso, Telemaco è un giovane uomo diviso tra responsabilità da erede al trono e l’ombra pesante di un genitore eroe in fondo mai conosciuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Odissea di Christopher Nolan: Il video esclusivo per Panorama di Tom Holland sul set di Favignana

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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