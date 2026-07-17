’Zelestra’ punta forte su Ferrara Sistema di accumulo a batterie Mega impianto sorgerà in provincia

Notizia in breve

Un progetto di accumulo di energia con batterie sta per essere realizzato in provincia di Ferrara, uno dei più grandi in Europa. Il sistema utilizzerà un sistema di accumulo a batterie e il mega impianto sarà costruito nella regione, anche se la posizione esatta non è ancora stata comunicata. L’iniziativa riguarda un investimento importante nel settore delle energie rinnovabili, senza ulteriori dettagli sulla localizzazione specifica o sui tempi di realizzazione.