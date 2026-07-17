’Zelestra’ punta forte su Ferrara Sistema di accumulo a batterie Mega impianto sorgerà in provincia
Un progetto di accumulo di energia con batterie sta per essere realizzato in provincia di Ferrara, uno dei più grandi in Europa. Il sistema utilizzerà un sistema di accumulo a batterie e il mega impianto sarà costruito nella regione, anche se la posizione esatta non è ancora stata comunicata. L’iniziativa riguarda un investimento importante nel settore delle energie rinnovabili, senza ulteriori dettagli sulla localizzazione specifica o sui tempi di realizzazione.
Sbarca in provincia di Ferrara (ma non è stato svelato ancora il luogo preciso) uno dei più grandi progetti europei per l’ accumulo di energia elettrica con batterie. Il territorio ferrarese si prepara infatti a ospitare un’infrastruttura strategica per la transizione energetica, grazie all’accordo siglato tra Zelestra, gruppo globale attivo nel settore delle energie rinnovabili, ed EnBW, la principale utility integrata della Germania. Un’intesa che riguarda un impianto Bess (Battery Energy Storage System) da 300 megawatt con quattro ore di autonomia e che rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel panorama europeo dello stoccaggio energetico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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