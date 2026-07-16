Rinnovabili accordo Zelestra-EnBW | partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di Ferrara

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Zelestra ed EnBW hanno firmato un accordo a lungo termine per la realizzazione di un sistema di accumulo a batterie da 300 megawatt, con una capacità di quattro ore di autonomia. L'investimento rientra in un progetto complessivo da 500 megawatt che si sviluppa nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. La partnership riguarda la gestione e lo sviluppo di questa infrastruttura di stoccaggio energetico, che sarà integrata nel polo locale dedicato alle energie rinnovabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ferrara, 16 luglio 2026 –  Zelestra ed EnBW hanno firmato un accordo a lungo termine per 300 megawatt di accumulo a batterie con quattro ore di autonomia, dentro un progetto da 500 mw che Zelestra sta sviluppando in provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. L’intesa – spiega una nota – mette a disposizione di EnBW circa 1,2 gigawattora di flessibilità per la rete elettrica italiana. La costruzione dovrebbe partire nel 2027, con l’impianto pienamente operativo nel 2028. Il meccanismo si chiama tolling: funziona come un pedaggio autostradale. Zelestra costruisce e resta proprietaria delle batterie, EnBW paga un canone fisso per usarne la capacità, decidendo quando caricarle e scaricarle, secondo le proprie strategie di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

rinnovabili accordo zelestra enbw partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di ferrara
© Ilrestodelcarlino.it - Rinnovabili, accordo Zelestra-EnBW: partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di Ferrara
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Batterie per le rinnovabili: così solare ed eolico possono diventare programmabili. “Verso un balzo del 450% della capacità di accumulo”L’Europa sta lavorando a nuove tecnologie per rendere più efficiente l’accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili come solare ed eolico.

Tesla scommette sulle batterie europee: 5 miliardi per una maxi-rete di accumulo tra Italia e UKTesla investirà 5 miliardi di euro in una rete di batterie tra Italia e Regno Unito, con l’obiettivo di raggiungere oltre 100 GWh di capacità...

Argomenti più discussi: A Ferrara maxi progetto del gruppo Zelestra: 500 MW di potenza; Zelestra amplia il progetto di accumulo a Ferrara con EnBW fino a 300 MW.

zelestra enbw rinnovabili accordo zelestra enbwRinnovabili, accordo Zelestra-EnBW: partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di FerraraEliano Russo ceo di Zelestra Italy: La rete italiana ha bisogno di capacità flessibile, e ne ha bisogno su larga scala. Il nostro progetto in Emilia-Romagna sarà uno dei più significativi d’Europa un ... ilrestodelcarlino.it

zelestra enbw rinnovabili accordo zelestra enbwEnergia: collaborazione EnBw-Zelestra su sistema accumulo a batterie, sblocca circa 1,2 GWh flessibilità per rete elettrica italianaZelestra, azienda globale operante nel settore delle energie rinnovabili, multitecnologica e orientata al cliente, ha siglato un ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web