Zelestra ed EnBW hanno firmato un accordo a lungo termine per la realizzazione di un sistema di accumulo a batterie da 300 megawatt, con una capacità di quattro ore di autonomia. L'investimento rientra in un progetto complessivo da 500 megawatt che si sviluppa nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. La partnership riguarda la gestione e lo sviluppo di questa infrastruttura di stoccaggio energetico, che sarà integrata nel polo locale dedicato alle energie rinnovabili.

Ferrara, 16 luglio 2026 – Zelestra ed EnBW hanno firmato un accordo a lungo termine per 300 megawatt di accumulo a batterie con quattro ore di autonomia, dentro un progetto da 500 mw che Zelestra sta sviluppando in provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. L’intesa – spiega una nota – mette a disposizione di EnBW circa 1,2 gigawattora di flessibilità per la rete elettrica italiana. La costruzione dovrebbe partire nel 2027, con l’impianto pienamente operativo nel 2028. Il meccanismo si chiama tolling: funziona come un pedaggio autostradale. Zelestra costruisce e resta proprietaria delle batterie, EnBW paga un canone fisso per usarne la capacità, decidendo quando caricarle e scaricarle, secondo le proprie strategie di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

© Ilrestodelcarlino.it - Rinnovabili, accordo Zelestra-EnBW: partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di Ferrara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Batterie per le rinnovabili: così solare ed eolico possono diventare programmabili. “Verso un balzo del 450% della capacità di accumulo”L’Europa sta lavorando a nuove tecnologie per rendere più efficiente l’accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili come solare ed eolico.

Tesla scommette sulle batterie europee: 5 miliardi per una maxi-rete di accumulo tra Italia e UKTesla investirà 5 miliardi di euro in una rete di batterie tra Italia e Regno Unito, con l’obiettivo di raggiungere oltre 100 GWh di capacità...

Argomenti più discussi: A Ferrara maxi progetto del gruppo Zelestra: 500 MW di potenza; Zelestra amplia il progetto di accumulo a Ferrara con EnBW fino a 300 MW.

Rinnovabili, accordo Zelestra-EnBW: partnership per 300 megawatt di accumulo a batterie nel polo di FerraraEliano Russo ceo di Zelestra Italy: La rete italiana ha bisogno di capacità flessibile, e ne ha bisogno su larga scala. Il nostro progetto in Emilia-Romagna sarà uno dei più significativi d’Europa un ... ilrestodelcarlino.it

Energia: collaborazione EnBw-Zelestra su sistema accumulo a batterie, sblocca circa 1,2 GWh flessibilità per rete elettrica italianaZelestra, azienda globale operante nel settore delle energie rinnovabili, multitecnologica e orientata al cliente, ha siglato un ... agenzianova.com