Zelestra inaugura a Ginosa il primo impianto agrivoltaico in Italia

Giovedì 7 maggio 2026, alle 10, a Ginosa sarà inaugurato il primo impianto agrivoltaico in Italia realizzato dalla società Zelestra. L’evento segna l’avvio ufficiale della produzione di energia da parte di questa tecnologia nel Paese. L’impianto rappresenta un nuovo passo nel settore energetico italiano e sarà aperto al pubblico durante la cerimonia di inaugurazione.

Tarantini Time Quotidiano Sarà inaugurato giovedì 7 maggio 2026, alle ore 10, a Ginosa il primo impianto agrivoltaico operativo in Italia della società Zelestra, segnando l’avvio della produzione di energia nel Paese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, vedrà la partecipazione del presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e del presidente del Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, Beppe Bratta, insieme ai vertici aziendali tra cui il CEO Italia Eliano Russo e la COO Marianna Zeppieri. Il parco agrivoltaico ha una capacità installata di 6,5 MWdc e una produzione stimata di circa 11,7 GWh annui di energia da fonti rinnovabili.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Zelestra inaugura a Ginosa il primo impianto agrivoltaico in Italia Notizie correlate MET Group inaugura il secondo parco agrivoltaico in ItaliaUn nuovo tassello per la transizione energetica italiana è stato posto a Caltignaga, in provincia di Novara, con l'inaugurazione del secondo parco... Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo e Vitorchiano: copre il fabbisogno di 2mila 800 famiglieEsito positivo della conferenza dei servizi per il progetto che sorgerà in località San Cataldo in un'area di 8 ettari prevedendo anche opere di...