Zeballos vuole solo il Napoli | il Boca apre alla cessione

Il Boca Juniors ha confermato di essere disposto a cedere Exequiel Zeballos, con il giocatore che ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi al Napoli. La volontà del calciatore sta influenzando le trattative e avvicinando la conclusione dell’accordo tra le parti.

La volontà di Exequiel Zeballos sta spingendo il Napoli sempre più vicino alla chiusura dell’operazione. L’esterno argentino ha indicato con chiarezza la propria destinazione preferita. Non sembra intenzionato a prendere in considerazione alternative. Il classe 2002 è disposto ad aspettare il tempo necessario per completare il trasferimento. Il suo desiderio è quello di raggiungere l’Italia e iniziare una nuova esperienza con la maglia azzurra. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la posizione del giocatore è ormai netta: “Zeballos vuole solo il Napoli, aspetterà il tempo che serve per poter arrivare in Italia e vivere questo suo personale sogno”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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