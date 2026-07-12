Chi è Zeballos il talento che il Napoli vuole dal Boca

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Exequiel Zeballos, attaccante argentino del Boca Juniors nato nel 2002. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, il cui nome è stato menzionato tra i possibili acquisti per la squadra. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sull’accordo o sulle cifre coinvolte. Zeballos è considerato un talento emergente nel calcio argentino.

IL GIOIELLO ARGENTINO. Exequiel Zeballos, ala sinistra classe 2002 del Boca Juniors, è uno dei nomi che circolano nelle indiscrezioni di calciomercato legate al Napoli. L’interesse azzurro è stato riportato da diverse testate di riferimento tra cui Skysport 24, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, Corriere dello Sport e Il Mattino. Il suo contratto con gli Xeneizes scade il 31 dicembre 2026, mentre il valore di mercato oscilla tra 4,1 e 6,9 milioni di euro secondo le diverse piattaforme di rilevazione. Reduce da infortuni ricorrenti e da tensioni contrattuali con il club argentino, Zeballos resta però un talento riconosciuto, elogiato in passato anche da Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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ZEBALLOS al NAPOLI Il commento di MARADONA JR

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