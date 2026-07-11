Napoli Zeballos apre alla cessione del calciatore | addio a un passo?
Zeballos ha dichiarato di essere disponibile a trasferirsi, aprendo alla cessione di un calciatore. Noa Lang si trova in uscita dal Napoli, poiché l’arrivo di Zeballos sulla corsia laterale riduce le possibilità di rimanere. La Fiorentina ha già manifestato interesse, secondo quanto riportato da fonti sportive. La decisione sul futuro del giocatore potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Noa Lang verso l’addio al Napoli: l’arrivo di Zeballos dalla corsia laterale rende l’olandese una pedina sacrificabile e la Fiorentina bussa già alla porta, come riporta il Corriere dello Sport. Lang-Napoli: sei mesi e addio. L’esperienza di Noa Lang in maglia azzurra si avvia alla conclusione. L’ala sinistra, arrivato lo scorso mercato estivo, ha disputato appena sei mesi a Napoli prima del trasferimento in prestito al Galatasaray. Ora, con la Fiorentina che ha manifestato interesse concreto e il club partenopeo pronto a investire su Zeballos, il futuro dell’olandese appare segnato. La cessione non è più uno scenario remoto, ma una soluzione concreta che gli azzurri stanno valutando. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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