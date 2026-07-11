Noa Lang verso l’addio al Napoli: l’arrivo di Zeballos dalla corsia laterale rende l’olandese una pedina sacrificabile e la Fiorentina bussa già alla porta, come riporta il Corriere dello Sport. Lang-Napoli: sei mesi e addio. L’esperienza di Noa Lang in maglia azzurra si avvia alla conclusione. L’ala sinistra, arrivato lo scorso mercato estivo, ha disputato appena sei mesi a Napoli prima del trasferimento in prestito al Galatasaray. Ora, con la Fiorentina che ha manifestato interesse concreto e il club partenopeo pronto a investire su Zeballos, il futuro dell’olandese appare segnato. La cessione non è più uno scenario remoto, ma una soluzione concreta che gli azzurri stanno valutando. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, Zeballos apre alla cessione del calciatore: addio a un passo?

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