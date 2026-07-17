Zeballos al Napoli accordo pronto | Lang può partire

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore per il trasferimento di Zeballos. Il club azzurro ha già definito i dettagli dell’operazione. Nel frattempo, si valuta la possibile partenza di Lang.

Il Napoli ha già costruito le basi dell’operazione per Exequiel Zeballos. Il club azzurro ha raggiunto un’intesa. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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