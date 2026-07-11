A Napoli, l’allenatore Allegri ha confermato la permanenza di Alisson Santos e Matteo Politano nelle gerarchie di stagione. Alisson, arrivato a gennaio, ha segnato quattro gol in poche partite, mentre Politano è considerato un elemento chiave per il ruolo di esterno. Per l’attacco di Zeballos, si valuta l’uscita di Lang, che potrebbe essere necessario per fare spazio nel reparto. Le decisioni sono state prese durante un allenamento a Dimaro.

LE SCELTE DI ALLEGRI SUGLI ESTERNI. A Dimaro, Massimiliano Allegri sta definendo le gerarchie sulle fasce del Napoli per la stagione del Centenario. Due nomi sembrano già blindati: Alisson Santos, arrivato a gennaio e capace di quattro gol in poche partite, e Matteo Politano, storico jolly tattico della rosa azzurra. Restano invece in bilico David Neres, fermo da gennaio per un infortunio alla caviglia, e Noa Lang, di ritorno dal prestito in Turchia dopo il Mondiale: insieme rappresentano un investimento stimato in circa 60 milioni di euro che il club non vuole disperdere. Sullo sfondo resta l’argentino Exequiel Zeballos, bloccato da settimane come possibile rimpiazzo in caso di cessione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Napoli, Allegri blinda Politano e Alisson: per Zeballos serve l’uscita di Lang

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