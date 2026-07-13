zeballos napoli lang o neres possono diventare di troppo

L’arrivo di Exequiel Zeballos potrebbe creare problemi di rotazione nell’attacco del Napoli. Il club sta valutando l’acquisto dell’esterno argentino del Boca Juniors, ma questa operazione potrebbe rendere superflui altri attaccanti come Lang o Neres. La possibile nuova rosa con Zeballos potrebbe portare a una revisione delle scelte offensive, considerando anche le altre opzioni disponibili. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli.

L’eventuale arrivo di Exequiel Zeballos può cambiare gli equilibri dell’attacco del Napoli. Il club azzurro lavora sull’esterno argentino del Boca Juniors, ma il suo inserimento in rosa aprirebbe inevitabilmente una riflessione sulle rotazioni offensive. Il reparto, oggi, è già molto affollato. A destra ci sono David Neres e Matteo Politano. A sinistra, invece, Alisson Santos e Noa Lang. Con Zeballos dentro al gruppo, gli spazi diventerebbero ancora più stretti e una cessione potrebbe diventare necessaria. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo del talento argentino avrebbe conseguenze dirette sulle scelte tecniche della prossima stagione. Il quotidiano lo spiega così: “Exequiel Zeballos trasformerà il mondo attualmente virtuale in quello reale, allora si scoprirà chi, come e quando sarà costretto a fare su e giù da quelle parti”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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