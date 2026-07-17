Zanzare sconfitte da un batterio buono e maschi ‘fake’ i risultati della ricerca Enea con Google

Una piattaforma innovativa per il controllo della zanzara tigre è stata testata su larga scala in Europa. La sperimentazione ha coinvolto l’utilizzo di un batterio naturale che riduce la riproduzione delle zanzare e di maschi ‘fake’ che impediscono la riproduzione. I risultati sono stati ottenuti grazie a uno studio condotto da enti di ricerca italiani in collaborazione con Google. La sperimentazione si è svolta in un’area delimitata, senza l’uso di pesticidi chimici.

Una buona notizia dalla ricerca italiana contro l’insetto protagonista dell’estate: le zanzare. Per la prima volta in Europa è stata sperimentata su larga scala una piattaforma innovativa per il controllo sostenibile della zanzara tigre. Una strategia che ricorda un po’ il trucco del ‘cavallo di Troia’, e che si è rivelata in grado di ridurre in modo naturale la fertilità delle femmine, senza danni per l’ambiente. La campagna sperimentale, condotta presso il Centro Ricerche Enea Casaccia (Roma) all’interno di una collaborazione tra Enea, Google LLC (progetto Debug) e Sapienza Università di Roma, ha coinvolto 1,6 milioni di maschi ‘fake’ – di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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