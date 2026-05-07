Google | decidi tu quali siti vedere nei risultati di ricerca

Google ha annunciato una nuova funzione che permette agli utenti di scegliere quali siti web visualizzare prioritariamente nei risultati di ricerca. Questa opzione si attiva attraverso delle impostazioni specifiche, consentendo agli utenti di personalizzare l’ordine di visualizzazione dei link. La novità potrebbe favorire alcune testate o fonti di informazione rispetto ad altre, grazie a questa sorta di corsia preferenziale. La funzione sarà disponibile attraverso un aggiornamento sulla piattaforma.

? Cosa scoprirai Come si attiva la funzione per dare priorità ai siti scelti?. Quali testate riceveranno visibilità maggiore grazie alla nuova corsia preferenziale?. Come cambierà la gerarchia dei risultati di ricerca nei prossimi mesi?. Perché i lettori approfondiscono di più le notizie delle fonti preferite?.? In Breve I lettori hanno doppia probabilità di approfondire notizie da testate preferite selezionate.. La sezione dedicata Dalle tue fonti mostra contenuti con frequenza superiore all'algoritmo.. L'attivazione avviene tramite icona a stella o tasto Aggiungi fonti nelle Notizie principali.. La funzione debutta in Italia permettendo la gestione diretta dei siti per account.🔗 Leggi su Ameve.eu

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