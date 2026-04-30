Ricerca Zoani Enea | Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari

È stato annunciato che Metrofood-It è il nodo nazionale dell'infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri, coordinata dall'Enea. Questa infrastruttura si concentra sulla promozione della metrologia nel settore alimentare e nutrizionale. L'iniziativa mira a integrare le attività di ricerca e sviluppo nel campo agroalimentare, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza dei sistemi alimentari italiani. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa a Roma.

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Metrofood-It rappresenta il nodo nazionale dell'infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, coordinata da Enea. L'infrastruttura ha lo scopo di mettere la ricerca scientifica a supporto e a servizio dei sistemi agroalimentari, occupandosi in maniera centrale di qualità, sicurezza, sostenibilità e autenticità degli alimenti”. Lo spiega Claudia Zoani, Ricercatore Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibile di Enea e Coordinatrice dell'infrastruttura Metrofood-It, illustrando obiettivi e potenzialità del progetto di potenziamento tecnologico dell'infrastruttura di ricerca dei sistemi agroalimentari finanziato nell'ambito della missione 4 del Pnrr “Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricerca, Zoani (Enea): "Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari" Notizie correlate Leggi anche: Creare valore nei sistemi agroalimentari Ricerca, dall’Aerospazio al nucleare: piattaforma Enea per test multi-radiazioneEnea ha creato una rete di impianti sperimentali unica in Italia, capace di eseguire test a differenti livelli di energia e tipi di radiazioni... Panoramica sull’argomento Ricerca, Zoani (Enea): Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentariMetrofood-It rappresenta il nodo nazionale dell’infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, coordinata da Enea. L'infrastruttura ha ... adnkronos.com Agroalimentare: ENEA, Metrofood-it rafforza la ricerca e l'innovazione nella filiera(Teleborsa) - La ricerca scientifica può offrire strumenti e servizi a supporto di imprese e territori per rafforzare il settore agroalimentare che, con un fatturato di 660 miliardi di euro, ... borsaitaliana.it