Zanzare a Latina scattano cinque giorni di disinfestazione | tutte le strade e i borghi coinvolti

Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, il Comune di Latina avvierà una campagna di disinfestazione adulticida che coinvolgerà tutte le strade, i quartieri periferici, il lungomare e i borghi. Per cinque giorni saranno effettuati interventi su tutto il territorio comunale per contrastare la presenza di zanzare. Le operazioni interesseranno l’intera area urbana e le zone limitrofe.

Latina, 17 luglio 2026 – Cinque giorni di interventi contro le zanzare nel centro urbano, nei quartieri periferici, sul lungomare e nei borghi. Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2026 il Comune di Latina effettuerà una nuova campagna di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale. Le operazioni seguiranno il calendario predisposto dalla ditta incaricata del servizio. L’attività rientra nel programma di prevenzione e contenimento della proliferazione degli insetti infestanti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita nei quartieri cittadini. Disinfestazione a Latina: le precauzioni da adottare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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