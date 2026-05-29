Festa della Repubblica a Latina divieti e strade chiuse | tutte le modifiche alla viabilità

Per l’80° anniversario della Festa della Repubblica, il 2 giugno, a Latina saranno vietati il traffico e le soste in alcune zone del centro. Le strade intorno a piazza della Libertà saranno chiuse al pubblico, con modifiche alla viabilità per consentire le celebrazioni. Le autorità hanno predisposto divieti di accesso e deviazioni temporanee per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. La modifica alla circolazione durerà tutto il giorno.

Latina, 29 maggio 2026 – Cambia temporaneamente la viabilità nel centro di Latina per le celebrazioni dell’ 80° anniversario della Festa della Repubblica, in programma il 2 giugno 2026 in piazza della Libertà. Il Comune ha disposto una serie di divieti di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, per consentire lo svolgimento della cerimonia e delle prove previste il giorno precedente. L’ordinanza, firmata dal dirigente del Dipartimento XII Mobilità e Trasporti, stabilisce innanzitutto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via Costa e via Malta, dalle 8 del 31 maggio alle 16 del 2 giugno 2026, e comunque fino a cessate esigenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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