Inizia la disinfestazione contro le zanzare nelle strade di Chieti il calendario del mese di maggio

A Chieti è iniziato il ciclo di disinfestazione contro le zanzare nelle strade, con interventi programmati per il mese di maggio. La società incaricata, Formula Ambiente, ha avviato le operazioni secondo il calendario stabilito per il 2026. Le attività prevedono interventi adulticidi nelle aree urbane della città, in conformità con le disposizioni previste dal piano di gestione della disinfestazione.

Al via, a Chieti, il nuovo ciclo dell’attività di disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da programma 2026. È stato predisposto un calendario di cinque cicli di interventi, il primo è previsto da lunedì 18 a giovedì 21 maggio e inizierà dalla mezzanotte per.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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