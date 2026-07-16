Mercato Milan LIVE | Zaniolo per la trequarti Mazraoui per la fascia

Oggi, giovedì 16 luglio 2026, il Milan ha annunciato l’arrivo di Zaniolo, che giocherà come trequartista, e di Mazraoui, che occuperà la fascia destra. Entrambi i calciatori si sono uniti alla squadra dopo i rispettivi accordi raggiunti con il club. La società ha ufficializzato le operazioni di mercato attraverso comunicati e foto di rito. Nessun dettaglio sui termini economici è stato ancora rivelato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 16 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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